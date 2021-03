Basket Bond di filiera per il settore vitivinicolo, tra le aziende coinvolte i Feudi di San Gregorio

Prende il via il primo Basket Bond di filiera, il programma da 200 milioni di euro complessivi che Cassa Depositi e Prestiti e UniCredit hanno lanciato per finanziare i piani di sviluppo in Italia e all’estero delle imprese appartenenti alle filiere strategiche dell’economia italiana. In particolare, è stata perfezionata oggi la prima emissione, interamente dedicata alla filiera del vino, uno dei prodotti d’eccellenza del Made in Italy nel mondo. A inaugurare il programma sono tre imprese italiane attive nel settore vitivinicolo, che hanno emesso singolarmente minibond – a tasso fisso e di durata pari a 7 anni – raccogliendo risorse complessive pari a 21 milioni di euro per finanziare i rispettivi piani di investimento e sviluppo sul mercato nazionale e internazionale. CDP e UniCredit, agendo in qualità di anchor investor dell’operazione, hanno sottoscritto ciascuna il 50% dell’ammontare complessivo di queste prime emissioni del programma. Le tre aziende coinvolte sono Feudi di San Gregorio Società Agricola S.p.A., società nata nel 1986 e oggi azienda leader nel sud Italia e all’estero nel segmento vini campani; Masi Agricola S.p.A., società quotata sul segmento AIM di Borsa Italiana considerata tra i principali produttori di vini pregiati al mondo; Pasqua Vigneti & Cantine S.p.A., società fondata nel 1925 e riconosciuta nel mondo come produttrice e ambasciatrice di prestigiosi vini veneti.

