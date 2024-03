Gli armatori chiamano, il governo risponde. La prima Clia Cruise Week di Genova ha raggiunto sicuramente il traguardo dell'ascolto. E così, i numeri record snocciolati dal presidente europeo dell'organizzazione che raggruppa le compagnie di crociere, Pierfrancesco Vago, hanno avuto una immediata eco nel governo. Nel settore delle crociere, uno dei pochi al mondo, la domanda supera l'offerta e allora ci vogliono subito nuove navi. E, si badi bene, devono essere navi green, capaci di accompagnare la transizione ecologica. Secondo il portafoglio ordini nei prossimi 5 anni le compagnie spenderanno 34 miliardi di euro per il varo di 55 unità alimentate, di cui 36 a gas naturale liquefatto e 7 saranno in grado di utilizzare metanolo. In futuro, un numero sempre crescente navigherà con carburanti a zero emissioni. Per "correre" Vago ha sostenuto con forza la necessità di investire gli introiti delle nuove tasse europee sulla transizione ecologica, a cominciare dall'Ets, nelle infrastrutture portuali, nella produzione e distribuzione di combustibili sintetici.

APPROFONDIMENTI Msc Crociere, Leonardo Massa al Club Rotary: «Le crociere come nuovo volano dello sviluppo» Msc Crociere, al Liceo Artistico di Napoli una mostra sulla didattica outdoor Napoli, Musicanti ensamble a bordo di Msc Fantasia

Un argomento ripreso dal ministro della Risorsa Mare, Nello Musumeci. «Già questo mese - ha detto - il governo convocherà la prima riunione del Comitato interministeriale per le Politiche del Mare. Tra le priorità ci sarà l'elettrificazione delle banchine. C'è l'opportunità di mettere assieme pubblico e privato per parlare all'Europa e rispondere alle esigenze. La transizione verde - ha sottolineato Musumeci - rimane la sfida più impegnativa, ma non possiamo consentire che in Europa si adottino misure che già ora appaiono inique, non vorrei che il rimedio fosse peggiore del male. È necessario un tavolo di coordinamento europeo sull'economia blu subito dopo il mese di giugno, passate le elezioni. In questo momento a Bruxelles c'è tanta distrazione, persino fisiologica e legittima avendo alle porte le elezioni».

Per Musumeci le sfide del settore crocieristico sono essenzialmente due, da una parte la tecnologia, dall'altra la transizione verde, per entrambe serve non solo l'impegno degli armatori e degli attori del comparto, serve un impegno dei privati e delle istituzioni pubbliche. Il settore delle crociere ha ricadute turistiche nei territori, anche quelli interni. Per questo tutto il settore, per il governo, deve diventare il motore di crescita delle Regioni». Tra le emergenze c'è anche la sicurezza. Sulla situazione nel Mar Rosso Musumeci ha ribadito l'esigenza di una forza armata europea unitaria. «Diventa sempre più impellente - ha detto - Purtroppo ha avuto il sopravvento un pacifismo ipocrita e oggi, nell'emergenza, ci rendiamo conto di quanto sia importante che l'Europa abbia le sue forze armate per difendersi, non per offendere. La crescita delle tensioni nel Mar Rosso negli ultimi giorni non facilita una prospettiva di pace a breve termine e noi abbiamo il dovere di difendere la movimentazione delle persone e delle merci».

Nella ripresa del dopo pandemia il settore delle crociere ha avuto un ruolo determinante per il turismo. «Sono certa - ha detto il ministro del Turismo Daniela Santanchè - che quest'anno si supereranno i 14 milioni di passeggeri nell'anno scorso. Sono numeri importanti, che ci consentono ora di puntare anche sulla qualità. Quello dei croceristi - ha aggiunto - è un settore ad alta propensione di spesa. I dati ci dicono che ogni turista che scende dalle navi spende circa 150 euro, dobbiamo lavorare sulla qualità dei servizi per aiutare anche ad aumentare questa spesa».

Ma il turismo può anche far male? «Non mi piace la parola overtourism perché vuol dire che il turismo lo subiamo e non lo gestiamo - ha spiegato Santanchè - Bisogna differenziare l'offerta turistica. Avere offerte turistiche per ogni stagione. Un evento come quello di oggi va in questa direzione: con la destagionalizzazione si può migliorare questa situazione». Tra i temi affrontati anche quello dell'elettrificazione delle banchine. Il vice ministro dei Trasporti Edoardo Rixi ha sottolineato che il governo investirà tre miliardi nella cold ironing. «Qualcuno in Europa sostiene - ha detto - che il nostro governo è piuttosto freddo riguardo al cambiamento climatico. Non è vero, investiremo circa 3 miliardi per il «cold ironing» e per altre strutture contro l'inquinamento in area portuale. Il governo è impegnato nell'organizzare incontri con gli altri Paesi per definire la visione realistica da realizzare in Europa. Dobbiamo costruire una nuova alleanza anche tra i partner del G7: un corridoio verde per essere competitivi nel panorama mondiale». La priorità, comunque resta il Mediterraneo. «Con il Pnrr abbiamo ricevuto dai nostri partner europei circa 200 miliardi. Penso allora - ha concluso Rixi - che investire solo 3 miliardi sia stata una scelta sbagliata. Servono altre risorse per realizzare le infrastrutture necessarie nei porti».