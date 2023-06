Voli low cost addio, aumentano i prezzi per i viaggi in aereo ma le prenotazioni non calano: «Nessuno rinuncia alle vacanze»

La fine di un'era. Il cambio paradigma ormai è evidente a tutti. O almeno a coloro che hanno provato a prenotare un viaggio per quest'estate. I voli low cost si stanno estinguendo. Trovare il viaggio a basso prezzo è un'impresa quasi impossibile. E così migliaia di italiani sono costretti ad alzare il budget delle loro vacanze, sia verso l'estero che verso l'Italia stessa.

Come riportato da un'indagine di Repubblica, i prezzi delle compagnie aeree sono in crescita sia rispetto al 2022, che all'anno precedente. Lo aveva anticipato il patron di Ryanair Michael O’Leary e puntualmente la crescita dei prezzi si è verificata.

Ma come hanno reagito i consumatori? Secondo gli algoritmi di Eurocontrol, le persone si sono semplicemente rassegnate a pagare di più, nonostante i prezzi della vita sia aumentati.

Secondo no studio di Standard&Poor’s, le principali compagnie aeree europee, ossia Ryanair, easyJet, Iberia, British e Lufthansa, non hanno registrato un calo delle prenotazioni. I viaggiatori non sono disposti a rinunciare alla vacanza, a dispetto dei prezzi in crescita. A luglio e agostro, secondo lo studio, gli aerei saranno pieni.