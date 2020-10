Stop al sito di Napoli dal 31 ottobre prossimo. A confermarlo è Whirpool in una nota nella quale spiega che la decisione è determinata dal crollo della domanda globale per le lavatrici di alta gamma Omnia. Per il gruppo, non risolvere le criticità dello stabilimento di Napoli rischia di compromette la competitività nel nostro Paese, che rimane un polo strategico e per il quale sono previsti 250 milioni entro il 2021. Whirlpool Emea (Europa, Medio Oriente, Africa) ha incontrato oggi, riferisce nella nota, il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, il Sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico Alessandra Todde, insieme ai delegati del Ministero del Lavoro e Invitalia, i sindacati e i rappresentanti delle Regioni Campania, Toscana, Lombardia e Marche e delle Istituzioni locali per proseguire il dialogo già avviato sul Piano Industriale Italia. Durante l'incontro, Whirlpool ha sottolineato che l'azienda offre lavoro a oltre 5000 donne e uomini in Italia, e ha ribadito l'importanza strategica che il Paese ricopre per la regione Emea. «L'azienda - sottolinea - è orgogliosa di avere il proprio centro direzionale per Europa, Medio Oriente ed Africa in Italia, dove con più 4 milioni di pezzi prodotti ogni anno, è di gran lunga il primo produttore di elettrodomestici - l'80% dei quali sono esportati in Europa e nel resto del mondo. Whirlpool - che in Italia ha già investito oltre 500 milioni di euro tra il 2015 e il 2018 - ha confermato l'impegno a proseguire gli investimenti nel paese per 250 milioni di euro come previsto dal Piano Industriale Italia 2019-2021».

«Contestualmente, l'azienda - riferisce ancora il gruppo - ha ribadito di aver subito un drastico crollo nella domanda globale per Omnia - il modello di lavatrici di alta gamma che viene prodotto nel sito di Napoli. Dal 2009 i volumi che sono diminuiti di circa il 70% passando da circa 700,000 a meno di 200,000 unità prodotte all'anno; questo ha portato lo stabilimento ad operare a meno del 30% della propria capacità produttiva, rendendo la situazione insostenibile sia per lo stabilimento che per l'azienda». «Per questo motivo, 18 mesi fa l'azienda ha aperto un confronto sui potenziali scenari di transizione e ha cominciato a lavorare con i sindacati e gli interlocutori istituzionali - sia nazionali che locali - per trovare una soluzione sostenibile e minimizzare gli impatti della cessazione della produzione nello stabilimento di Napoli. Ad ottobre 2019, l'azienda ha accettato di proseguire temporaneamente la produzione delle lavatrici di alta gamma Omnia, per offrire alle parti coinvolte più tempo per identificare una soluzione che purtroppo non è stata trovata. Per tale motivo, l'azienda ha confermato il 31 ottobre 2020 come data di cessazione della produzione. Non affrontare questa situazione potrebbe infatti compromettere ulteriormente la competitività industriale di Whirlpool in Italia», sottolinea Whirlpool.

«Dopo 18 mesi, sebbene gli sforzi messi in campo siano stati importanti e unici, il mercato su Napoli non è cambiato. Quindi confermo quanto abbiamo già detto un anno fa. Il 31 ottobre la produzione su Napoli cesserà» ha detto il vice presidente operazioni industriali Emea di Whirlpool, Luigi La Morgia.

Netta la replica di Provenzano: «La comunicazione di Whirlpool di procedere con la chiusura di Napoli è «estremamente grave e inaccettabile per il Paese. C'era stato un impegno con il paese nel piano industriale, che ora non viene onorato, e in quel piano industriale il governo o meglio l'Italia (mi viene da dire) aveva riaffermato la strategicità dello stabilimento di Napoli», afferma il ministro al tavolo al Mise, secondo quanto si apprende da fonti partecipanti all'incontro.

Più lapidario Patuanelli, che «prende atto» della chiusura e si riserva di «informare il governo in consiglio dei ministri questa sera».

«La decisione della Whirpool di confermare la chiusura dello stabilimento di Napoli per il 31 ottobre è una scelta irresponsabile e grave, che colpisce i lavoratori e la città nel pieno di una nuova crisi pandemica, mentre larghi settori produttivi non si sono ancora ripresi dalle chiusure dei mesi scorsi». È quanto affermano i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Napoli, Walter Schiavella, Gianpiero Tipaldi e Giovanni Sgambati. «A nulla sono valse - sottolineano Schiavella, Tipaldi e Sgambati - le richieste espresse al tavolo da tutte le istituzioni, né i provvedimenti studiati per fornire all'azienda gli strumenti economici per sostenere la loro fase di difficoltà. Possiamo solo pensare a questo punto che quelle della Whirlpool fossero decisioni già assunte al momento della presentazione del piano industriale, mentendo alle organizzazioni sindacali e alle istituzioni. Per questo motivo confermiamo, come avevamo preannunciato nei giorni scorsi, che il prossimo 5 novembre la città tutta sciopererà per la difesa del sito di via Argine e già da subito saremo al fianco dei lavoratori, anche al presidio previsto domani presso la Prefettura. Chiediamo al governo e in particolare al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, una risposta immediata e determinata all'atteggiamento oltraggioso dell'azienda nei confronti non solo della nostra città ma di tutto il paese».

«Dopo diciotto mesi dal primo annuncio di Whirlpool di voler chiudere lo stabilimento di Napoli e a pochi giorni dalla data del 31 ottobre fissata per la cessazione della produzione, il Governo non è stato in grado di trovare una soluzione per il futuro occupazionale dei 400 lavoratori coinvolti. Una situazione che rischia di diventare la vergogna italiana, di minare la credibilità del Governo e di tutto il Paese. Ora bisogna recuperare i mesi persi a causa della pandemia e trovare una soluzione occupazionale per tutti i lavoratori diretti e dell'indotto. Nel frattempo la produzione a Napoli non deve terminare, lo stabilimento non va fermato, il Governo deve mettere in campo ogni azione possibile e costringere la multinazionale a rimanere. Siamo pronti a tutto per non far chiudere Napoli». Lo dichiarano Rocco Palombella, Segretario Generale Uilm, e Gianluca Ficco, Segretario nazionale e Responsabile settore elettrodomestico, al termine dell'incontro in videoconferenza alla presenza del ministro allo sviluppo economico Patuanelli, del sottosegretario al Mise Todde, del ministro del Mezzogiorno Provenzano e dei rappresentanti della multinazionale americana. «L'atteggiamento del Governo nei confronti dei lavoratori è offensivo - esortano Palombella e Ficco - il Ministro Patuanelli e tutto il Governo devono assumersi le proprie responsabilità, non si possono abbandonare i lavoratori di Napoli, per di più in un territorio già in difficoltà e in piena pandemia». «Noi cercheremo di impedire la fermata della produzione con ogni mezzo a nostra disposizione, insieme a tutti i lavoratori e alle loro famiglie - aggiungono - e faremo tutto ciò che possiamo affinché siano individuate soluzioni, serie e concrete, che diano sicurezza e prospettive occupazionali. »Questa sera durante il Consiglio dei Ministri sarà discussa la vertenza Whirlpool e ci aspettiamo azioni concrete del Governo - concludono - nel frattempo rimarrà aperto il tavolo al Mise. Domani ci sarà un presidio dei lavoratori a Napoli e mobilitazioni in tutti i siti del Gruppo. Continueremo fino alla fine a sostenere ed essere al fianco dei lavoratori per evitare la chiusura di Napoli».

