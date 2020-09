Whirlpool Napoli Est, l'abbraccio di Landini agli operai: «Non vi lasceremo da soli»

«La vostra lotta, la vostra battaglia non è una cosa personale che riguarda solo voi ma riguarda tutti noi, l'intera città, l'intero Paese». Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, rivolgendosi oggi in piazza Dante a Napoli agli operai dello stabilimento partenopeo della Whirlpool.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

E in questa vertenza, ha proseguito Landini «ci metteremo la nostra faccia e certamente non vi lasciamo da soli e faremo la battaglia per raggiungere un giusto obiettivo: quello di far cambiare idea agli americani perchè il saper, la competenza di questo territorio non devono essere dispersi»