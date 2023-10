Felice Granisso, Ceo di Tea Tek, la società che ha rilevato l'ex Whirlpool di via Argine a Napoli, grazie alla Zes Campania, non avrebbe forse mai potuto immaginare che l'esempio di questa positiva riconversione industriale potesse un giorno arrivare anche in Vaticano. E invece la vicenda che, dopo tre anni di dure proteste e mobilitazioni dei lavoratori e dei sindacati, ha trovato una positiva conclusione con la riassunzione di tutti i 312 dipendenti licenziati dalla multinazionale americana, approda domani al Pontificio Istituto Patristico Augustinianum, nella Città del Vaticano, nell'ambito di un convegno di studio organizzato dalla Cise, la Confederazione italiana sviluppo economico. Si parlerà di semplificazione burocratica e di sviluppo socio- economico, due temi che rappresentano in estrema sintesi il paradigma della felice conclusione del caso Whirlpool: senza le facilitazioni procedurali previste dalla legge istitutiva delle Zone economiche speciali, e soprattutto senza l'introduzione dell'autorizzazione unica per le richieste di investimento affidata al Commissario straordinario di governo, ben difficilmente vertenze complesse e delicate come questa avrebbero trovato uno sbocco lusinghiero. Anzi, il migliore possibile dal momento che nei piani di Tea Tek lo stabilimento avrà una importante continuità produttiva, sia pure non più nel settore degli elettrodomestici, e al tempo stesso, un graduale reimpiego di tutta la manodopera secondo step formativi validati dal Ministero delle imprese e del Made in Italy e dalla Regione Campania.

Sarà lo stesso Felice Granisso a raccontare i dettagli e il senso di questa sua esperienza imprenditoriale resa possibile, non va dimenticato, dal commissario della Zes Campania, Giosy Romano e dal prefetto di Napoli Claudio Palomba, con l'avallo del Ministero e di Invitalia. Granisso parlerà del progetto di trasformare l'ex Whirlpool nella prima fabbrica 5.0 di Napoli nel campo delle energie rinnovabili, un obiettivo che sembrava irrealizzabile solo un anno fa e che pure era emerso nell'ipotesi di un condomino industriale su cui a lungo aveva lavorato l'allora segretaria Todde nel governo Draghi. Quasi una novità per l'Italia, dove riportare in vita una fabbrica chiusa riutilizzando l'intero personale è sempre apparsa una fatica enorme, spesso inutile o praticabile solo a condizioni penalizzanti per gli ex occupati. Non è un caso che ancora oggi sono decine i tavoli di crisi aperti dopo anni al Ministero delle imprese anche se in graduale sfoltimento rispetto al recente passato.

Al convegno di domani, che si tiene non a caso in Vaticano per via dell'assoluto interesse mostrato dalla Chiesa per i problemi del lavoro, interverrà lo stesso Romano, nella sua veste di Presidente della Cise, il vescovo Nunzio Galatino, Presidente emerito dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, l'attuale presidente Bernardo Giorgio Mattarella, professore ordinario di diritto amministrativo presso il Dipartimento di giurisprudenza della Luiss Guido Carli. A moderare il direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini.