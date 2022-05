Sarà capitato anche a voi, direbbe l'indimenticabile Raffaella Carrà. Una galleria, un tratto non coperto bene (o affatto) dalla rete tlc e addio connessione a Internet per chi viaggia in treno. Se va bene, il ripristino arriva poco dopo ma vuoi mettere la stizza per collegamenti da pc e telefonate di lavoro interrotti o a singhiozzo?

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati