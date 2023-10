Young international forum al via: «Educazione finanziaria a scuola»

È l'educazione finanziaria uno dei temi di punta della 15esima edizione dello Young International Forum, l'evento in programma da mercoledì 11 a venerdì 13 ottobre a Roma. Si partirà dunque dall'ultimissima novità che riguarda il mondo della scuola: l'inserimento dell'educazione finanziaria all'interno dei programmi scolastici, come previsto dal disegno di legge Capitali. Il panel, in programma mercoledì 11 alle ore 10.30, vedrà la partecipazione del sottosegretario all'Economia Federico Freni e di Daniela Marconi del Dipartimento tutela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia.

Tanto spazio a tutto quello che riguarda la formazione dei ragazzi: gli strumenti per orientarsi nella scelta dell'università, le opportunità per studiare all'estero, le offerte del mondo del lavoro. La nuova edizione dello YIF si soffermerà anche su altre tematiche, dalla maternità alla parità di genere, compresa la violenza di genere, e poi bodyshaming, lotta al bullismo fino al mondo del lavoro. «L'impegno dello Young International Forum - spiega Mariano Berriola, direttore del Corriere Università e dello Young International Forum - è quello di aprire una profonda discussione su questi temi e di sensibilizzare le giovani generazioni a non sottovalutare il problema, anzi a rendersi protagonisti di una vera lotta contro ogni tipo di violenza, di discriminazione e di mancanza di rispetto alla persona».