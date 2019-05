Nissan apre alle nozze Fca-Renault

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 30 Maggio 2019, 12:00

NEW YORK - Le due alleate giapponesi di Renault: Nissan e Mitshubishi, non sono pregiudizialmente contrarie all'idea di una fusione della casa francese con la Fiat Chrysler. «L'unione potrebbe presentare un'opportunità ha detto ieri l'ad della Nissan Hiroto Saikawa al termine di una riunione a tre degli alleati a Tokio ma comporta anche potenziali problemi per Nissan e Chrysler che competono sul mercato americano». La parziale apertura mostrata da Saikawa è un passaggio di grande novità, se paragonato alla freddezza con la quale i giapponese avevano risposto in aprile alla precedente propostasta all'ad di Renault, Jean Dominique Senard, di affrettare le pratiche per consolidare Renault e Nissan dopo 20 anni di corteggiamento.La prospettiva di un accordo a quattro spalanca scenari da fantascienza per il super gruppo automobilistico che potrebbe essere creato alla fine del negoziato, con una capitalizzazione di 70 miliardi di dollari e un consuntivo di vendite per il 2018 di 15 milioni di vetture. Dieci anni fa fu la disgrazia della Chrysler, che si trovava nel mezzo del percorso della bancarotta, a legittimare l'ambizione di un scalata da parte della Fiat di Marchionne. Oggi sono le difficoltà finanziarie e di governance che la casa francese e quella giapponese si trovano ad affrontare, a propiziare il sogno di Elkann e di Manley.