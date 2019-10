Mercoledì 2 Ottobre 2019, 11:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La crisi delle aziende e le misure da mettere in campo per contrastare un fenomeno in aumento. Due giorni a Napoli, 2 e 3 ottobre presso l’hotel Royal Continental di via Partenope per mettere a confronto i professionisti economi arrivati da tutta Italia. Tra questi anche il Presidente Ordine Dottori Commercialisti di Napoli Vincenzo Moretta e il commercialista oplontino Vincenzo Sica. Quest’ultimo presidente della Sint, azienda che detiene i beni immobiliari di Terme di Stabia, il ruolo chiave di approfondire le tematiche locali come appunto quella della salvaguardia del patrimonio termale stabiese. La Sint attualmente in liquidazione fa parte di quel novero di aziende che attraverso procedure avviate presso il Tribunale sta vendendo i beni per saldare i creditori.Incontri e dibattiti serrati sulle norme immediatamente operative, disciplina transitoria e il ruolo dei professionisti. Appuntamento immancabile per i professionisti campani che grazie alla Synergia formazione e alla collaborazione del gruppo campano dell’Associazione Concorsualisti Milano.