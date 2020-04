Eliminare il digital-divide nel Cilento. E’ l’obiettivo di Convergenze, azienda salernitana che ha deciso di puntare sulla fibra ottica per svilupparsi e far crescere il territorio.

La società, fondata da Rosario Pingaro nel 2005, investirà un milione di euro per crescere ed estendere la sua fibra ottica di proprietà. A finanziarla è Unicredit, che ha sottoscritto un prestito obbligazionario (minibond) di pari importo e di durata settennale emesso dall’impresa, che è attiva nei settori telecomunicazioni, energia e gas naturale.

Grazie a questa operazione, si legge in una nota, “Convergenze potrà implementare il piano di espansione e crescita aziendale che prevede l’estensione della rete in fibra ottica di proprietà Ftth e l’aumento del numero di clienti energy, a livello locale e nazionale, oltre all’ampliamento della propria proposta commerciale attraverso la diversificazione del proprio ambito di attività, diventando operatore mobile virtuale ed entrando nel mercato dell’Internet delle cose, e alla crescita territoriale tramite anche l’eventuale acquisizione di altri operatori di telecomunicazioni caratterizzati da una localizzazione geografica complementare, per accelerare il percorso di crescita per linee esterne”.





La società è presente con quattro sedi sul territorio della provincia di Salerno, mentre la sede operativa è il Convergenze Innovation Center, situato a Capaccio Paestum, un centro al cui interno si trova il Data Center certificato e candidato a essere uno dei più potenti e avanzati del Sud Italia.

Nel 2015 Convergenze diversifica la sua attività introducendo la Business Unit Power per fornire energia elettrica e gas naturale. Nel 2018 diventa Operatore di Dispacciamento, mentre nel 2019 nasce il progetto brevettato Evo per ricaricare la propria auto elettrica in maniera semplice e immediata, senza obbligo di sottoscrizione di un contratto.

Convergenze ha tra i suoi punti di eccellenza un’attività di ricerca e sviluppo per esplorare tutte le potenziali opportunità legate alle tecnologie di nuova generazione. Ad oggi possiede 2.282 chilometri di fibra ottica proprietaria, oltre a cento ponti radio Wi-fi. L’energia venduta e consumata da Convergenze proviene da fonti al 100% rinnovabili. Con il network Evo, la società ha confermato l’impegno concreto nella diffusione della mobilità elettrica, installando sette colonnine nella provincia di Salerno. © RIPRODUZIONE RISERVATA