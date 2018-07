Nutella, la Ferrero offre lavoro e cerca 90 assaggiatori: ecco i requisiti

Giovedì 26 Luglio 2018, 14:15 - Ultimo aggiornamento: 26-07-2018 14:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Su Openjobmetis sarebbe apparso un annuncio di lavoro dolcissimo: la Ferrero starebbe cercando 90 assaggiatori di Nutella (e non solo).Come riporta il sito Bergamonews , l'azienda piemontese sarebbe alla ricerca di giudici sensoriali per assaggiare i semilavorati e le materie prime, a partire dal cacao e dalla crema di nocciole. Compito finora svolto dai dipendenti e che adesso la Ferrero vorrebbe affidare a degli esterni. La sede di lavoro è Alba e l'impegno di due giorni a settimana.Requisiti richiesti? Assolutamente nessuno, i neo giudici sensoriali saranno formati con un corso ad hoc. E allora, via alle candidature.