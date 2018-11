Lunedì 12 Novembre 2018, 12:21 - Ultimo aggiornamento: 12-11-2018 12:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rallenta la crescita nella zona euro, soprattutto in Italia e in Francia. È quanto rivela il superindice dell'Ocse, che offre una possibile interpretazione delle evoluzioni economiche future con sei-nove mesi di anticipo. L'Ocse quindi individua un ralletamento della crescita in particolar modo in Italia e in Francia.«Segni di rallentamento della crescita- precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi- appaiono anche in Germania. Più in generale, il Cli (Composite Leading Indicator) peggiora in tutta la zona Ocse. È invece prevista una dinamica di crescita stabile negli Stati Uniti, in Giappone, e ora anche in Canada. Il Pil si consolida anche in India e nel settore industriale cinese».