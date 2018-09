Ora legale e solare, l'Ue verso l'abolizione: rischio caos in Europa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 1 Settembre 2018, 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Commissione Europea proporrà di non passare più dall'ora legale a quella solare (o viceversa). Una sola ora, ma fusi diversi. Il 28 ottobre potrebbe essere l'ultimo giorno che spostiamo le lancette degli orologi indietro di un'ora. L'abolizione del sistema attualmente in vigore viene annunciata in un'intervista a una televisione tedesca dal presidente della Commissione, Juncker, sulla base dei risultati di un sondaggio online tra i cittadini europei.L'84% dei 4.6 milioni di votanti (su 400 milioni di bacino totale) ha scelto l'abolizione. Ma si è espresso solo lo 0.04% di italiani, rispetto a quasi il 4% di tedeschi (circa 3 milioni, pari a quasi i due terzi). Incongruenze che non impediscono al presidente Juncker di proclamare: «Milioni di persone hanno risposto e credono che dovrebbe essere così. La gente vuole questo e lo faremo». In realtà è il blocco dei Paesi nordici, Germania in testa, con la significativa aggiunta della Spagna ancora una volta al fianco di Berlino, a preferire che non si spostino le lancette. E in serata interviene pure il portavoce del Parlamento europeo a precisare che la proposta di Juncker è solo «il riscontro a una consultazione pubblica». Se la Commissione deciderà di voler cambiare le norme attuali «i due legislatori, Parlamento e Consiglio, la valuteranno e prenderanno una decisione».