I conti in tasca con l'ora legale

Sabato 1 Settembre 2018, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ora legale, il portare avanti le lancette di un'ora per 6 mesi, serve a recuperare un'ora di luce al mattino nel periodo estivo per ridurre i consumi di illuminazione. Per la gente comune, l'elettricità è soprattutto la luce, la lampadina della sera quando viene buio, quando si entra in una stanza e si pigia l'interruttore che accende la luce, per poi spegnerla prima di dormire, l'ultimo atto della giornata.In realtà, oggi, l'elettricità nelle nostre abitazioni viene utilizzata per innumerevoli ragioni, televisioni, condizionatori per raffrescamento, frigo, forno per cucinare, ascensore, lavatrice, per i più fortunati anche asciugatrice, lavastoviglie, computer, carica telefonini, ferro da stiro e altre ancora. Ogni anno una famiglia tipo, di 4 persone, consuma 2700 chilowattora. Un buon asciugacapelli da 1000 watt, quello che usano le ragazze per asciugarsi i lunghi capelli, usato per un'ora, per capelli evidentemente molto lunghi, consuma 1000 wattora, ovvero 1 chilowattora. Un lavaggio di una lavatrice arriva a circa 1,5-2 chilowattora. In una casa la stima dei consumi in un anno per la luce oscilla intorno al 10% del totale, un consumo prossimo ai 270 chilowattora anno. Ogni chilowattora in Italia costa circa 20 centesimi di euro, così che la spesa complessiva di una famiglia in un anno per l'illuminazione è di 54 euro all'anno. Nella migliore delle ipotesi, è possibile stimare un risparmio per l'anticipo dell'ora legale, del 20%, che si traduce in una simile riduzione della spesa, pari pertanto a 10,8 euro per famiglia. Diviso per i quattro componenti della famiglia tipo, comporta un risparmio inferiore a 3 euro a persona. Questo nella migliore delle ipotesi, anche perché negli ultimi anni, una delle più grandi innovazioni nell'uso dell'elettricità, è stata l'introduzione delle luci Led (Light Emitting Diode), presenti ormai in tutte le case, che consentono un abbattimento dell'80% dei consumi di elettricità per illuminazione.Di fronte allo stress per il cambiamento di orario a marzo quando si perde un'ora di sonno al mattino, si tratta di un risparmio che non vale la fatica. Tuttavia, occorre anche tenere conto dell'intero sistema Paese, dove l'illuminazione delle strade, delle fabbriche, delle stazioni, degli uffici, dei centri commerciali, degli ospedali, dura molto più a lungo. Complessivamente in Italia i consumi di elettricità per illuminazione, con le famiglie, sono indicati sui 50 miliardi di chilowattora all'anno, un 15% dei consumi totali. Qui, il nostro gestore della rete di trasporto dell'elettricità, Terna, stima regolarmente i risparmi che, assieme a quelli delle famiglie, si arriva a 0,6 miliardi di chilowattora che, moltiplicati per i 20 centesimi, comportano un risparmio di 120 milioni di euro all'anno. È una cifra enorme, ma se divisa per i 36 milioni di utenze elettriche che ci sono in Italia, si torna ai 3 euro di risparmio per bolletta elettrica, un po' poco per la complicazioni create.Quando l'ora legale era stata introdotta negli anni '60, in alcuni casi ancora prima durante le guerre, eravamo tutti più poveri, e l'incidenza dei consumi di illuminazione sul totale dei consumi elettrici era anche intorno al 50% e le nostre nonne ci ricordavano continuamente di spegnere la luce. Molti si lamentano che perdiamo un'occasione per essere virtuosi, ma si tratta di un esempio di come a volte sia difficile stabilire il confine fra risparmio, in questo caso limitato a meno dell'1%, e impoverimento per rinuncia di un beneficio quale un'ora di sonno profondo al mattino.Molte altre occasioni si presentano ai consumatori per essere virtuosi, come comprare elettrodomestici più efficienti, evitare di lavare troppo piatti e panni, non abusare dell'uso del fon e delle docce e tante altre piccole cose. Allo stesso tempo occorre ricordare che l'elettricità porta benefici straordinari, a cominciare proprio dalla luce, a cui non è giusto rinunciare.