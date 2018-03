Giovedì 29 Marzo 2018, 12:12 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2018 12:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due nomine di standing internazionale ai vertici di Original Marines, società partenopea di abbigliamento per bambini che ha appena varato il nuovo assetto organizzativo. Flavio Perini assume la carica di general manager e Daniele Piatto diventa responsabile della Category & Supply Chain. Le due figure strategiche, spiega una nota, sono state inserite in azienda a seguito della fusione per incorporazione in Imap Export di Trader con l’obiettivo di riorganizzare le attività, semplificare la struttura societaria e incrementare l’efficienza, nel segno della continuità gestionale garantita dal presidente Antonio Di Vincenzo.«Perini e Piatto rafforzano le competenze manageriali presenti in azienda e completano la nostra governance. Riorganizzazione, semplificazione ed efficienza - commenta Di Vincenzo - sono i tratti fondamentali del nostro passaggio da family company a management company. Consolidamento del mercato italiano ed espansione all’estero sono i binari lungo i quali si muoverà il piano industriale 2018-2021 che presenteremo alla fine del primo semestre».Perini, manager con oltre vent’anni di esperienza internazionale nel fashion retail, prima del suo ingresso in Original Marines ha ricoperto la carica di International franchising, Sisi and Whl director e consigliere di Smyk Group, leader in Polonia nel settore abbigliamento, giocattoli e accessori per bambini a seguito dell’investimento del fondo di private equity inglese Bridgepoint nel gruppo. In precedenza ha lavorato in Prenatal (Artsana group), Levi Strauss & Co, Okaidi Italy, Jacadi Paris e H&M.Piatto proviene da Prenatal, dopo un’esperienza in India con Ovs. Ha lavorato anche per il gruppo Coin.I due manager entrano a far parte del comitato di direzione di Original Marines appena costituuto, di cui fanno parte, oltre a Di Vincenzo, Massimo Degan che - dopo aver seguito il processo di riorganizzazione in qualità di consulente di direzione - acquisisce la carica di chief operating officer, Giovanni Di Fiandra chief financial officer e Luciano Montagna responsabile delle risorse umane.Original Marines è presente in Italia con più di 500 punti vendita e all’estero con più di 160 store tra Europa, Asia e Africa.