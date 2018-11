Padoan smonta la manovra gialloverde. Ricciardelli: «Effetti nefasti su Roma»

Martedì 13 Novembre 2018, 14:01 - Ultimo aggiornamento: 13-11-2018 14:04

«Un'occasione per fare il punto e per tracciare (o stracciare) la prima legge di bilancio del governo giallo-verde, con un occhio di riguardo agli effetti che questa manovra avrà su Roma e su tutto il tessuto commerciale della capitale d'Italia». E' quello che avverrà giovedì 15 novembre alle ore 18.30, presso la Sala dell'Arciconfraternita dei Bergamaschi (via di Pietra 70) grazie ad un convegno organizzato dall'associazione Energie Alternative e che avrà come relatore l'ex ministro dell'Economia ed attuale deputato del Partito Democratico Pier Carlo Padoan.«L'evento si pone l'obiettivo di sensibilizzare il territorio sugli effetti di questa legge di bilancio - dichiara Livio Ricciardelli, esponente dell'associazione e Presidente della Commissione Commercio e Attività Produttive del I Municipio di Roma - ma al tempo stesso può rappresentare un'occasione per un punto di vista competente ed oggettivo su un argomento ed un tema che riguarda la vita reale di milioni di italiani».«La semplice protesta nei confronti di una legge ambigua e che unisce elementi assistenzialistici a misura da condono non basta più" conclude Ricciardelli "ed occorre capire come ripartire con proposte politicamente e sopratutto valorialmente alternativi a questa legge di bilancio. E' quello che proveremo a fare giovedì».