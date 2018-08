CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 17 Agosto 2018, 10:00

La maggioranza accelera sulla riforma fiscale destinata, a medio-lungo termine, a ridurre le tasse su tutti i lavoratori dipendenti. Ma per ragioni di bilancio, in questa fase, si è scelto di partire dalle persone fisiche che svolgono attività d'impresa, arti o professioni. Una proposta di legge depositata alla Camera dalla Lega e sottoscritta dal M5s prevede l'estensione del regime forfetario per queste categorie, fino a 100 mila euro di «ricavi o compensi» l'anno. Verrà applicata un'aliquota unica al 15% e, per le start up fino a cinque anni dalla fondazione, del 5%. La strategia della coalizione giallo-verde prevede una estensione ulteriore a 5 anni per gli under 35 e gli over 55. La copertura prevista è di 3,5 miliardi a partire dal 2019. Al contempo, verranno cancellati tutti gli obblighi di contabilità, studi di settore e spesometro lasciando come unico adempimento la dichiarazione dei redditi. Attualmente, sono circa 950 mila i contribuenti a partita Iva che applicano il regime forfettario. La misura a cui il governo sta pensando, porterebbe i beneficiari ad almeno 1,5 milioni. Occorre ricordare che attualmente il regime forfettario al 15% prevede una distinzione per comparti: 30 mila euro di tetto per i professionisti e 50 mila euro per gli altri. La Flat tax, insieme alla riforma della legge Fornero e al Reddito di cittadinanza, costituisce un pilastro delle scelte economiche del governo Conte. Ma è già piuttosto lunga la lista di misure che ministeri e forze di maggioranza presenteranno a settembre in vista della legge di Bilancio. E che dovranno superare l'ostacolo delle coperture per trovare un posto al sole.