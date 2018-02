Lunedì 26 Febbraio 2018, 20:11 - Ultimo aggiornamento: 26-02-2018 20:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il colosso dell'informatica statunitense Cisco e Tim scelgono il Mobile World Congress per annunciare la firma del protocollo di intesa che ha come obiettivo l'accelerazione della digitalizzazione dell’Italia. Con questo accordo, le due aziende si impegnano a sviluppare un programma congiunto di innovazione e di business, facendo leva sulle rispettive competenze e tecnologie, per offrire soluzioni avanzate e servizi innovativi, con particolare riguardo alla cybersecurity, all'Internet of things, all'Industria 4.0, alle smart city e al 5G.I pilastri di questa collaborazione saranno la condivisione di competenze e soluzioni per la trasformazione digitale di imprese, Pubblica amministrazione e servizi ai cittadini, uno sforzo comune per sviluppare un ecosistema di partner in grado di valorizzare da subito le opportunità offerte dalle nuove reti mobili 5G e il comune impegno per l'innovazione diffusa, testimoniata dall'ingresso di Cisco nell'acceleratore di start-up Tim #Wcap.Player industriali, settore pubblico, start up, enti ricerca di privati e pubblici saranno coinvolti nella realizzazione di progetti avanzati che miglioreranno la vita di tutti. Attraverso queste esperienze, crescerà in Italia un ecosistema di attori – aziende, sviluppatori, fornitori – pronti a supportare lo sviluppo economico del Paese.Il primo passo della partnership è testimoniato dall'inserimento della soluzione Cisco Umbrella nell'offerta Tim per le piccole e medie imprese italiane, come solida linea di difesa dagli attacchi informatici. In particolare, a partire da marzo alle Pmi sarà offerto Tim Safe Web, un servizio ad elevato livello di sicurezza, integrato nella rete dell'operatore italiano, in grado di prevenire le più diffuse minacce informatiche come phishing e ransomware.