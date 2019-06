Patuelli: «Italia appesantita dal debito, lo spread tassa occulta»

Dal 2015 ad oggi «le banche operanti in Italia hanno speso a fondo perduto per fondi obbligatori o fondi quasi obbligatori, quasi 13 miliardi di euro a fondo perduto per salvataggi» di istituti concorrenti «o per prevenire o per costituire fondi di riserva». Lo ha sottolineato il presidente dell'Abi Antonio Patuelli al Forum Ansa, ricordando che anche quest'anno «stiamo continuando a dare, stiamo dando anche ora» perché «le autorità ci impongono un'altra rata per il 2019 sempre in capo a salvataggi passati».



Il problema dei ritardi nei pagamenti della P.a. si è «ridimensionato» passando da «100 miliardi di 5 anni fa a una discesa a circa un terzo. È una situazione che deve essere corretta ma è meno emergenziale». Lo ha detto il presidente dell'Abi Antonio Patuelli al Forum Ansa rispondendo a una domanda sui minibot: «la situazione deve essere alleggerita sulle spalle delle imprese e dei cittadini ma con meccanismi ortodossi». Se i minibot «sono Bot», ha aggiunto, significa che «si viene pagati in titoli che aumentano il debito».

Martedì 25 Giugno 2019, 14:31 - Ultimo aggiornamento: 25-06-2019 14:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA