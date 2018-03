Paypal: Bitcoin, transazioni più veloci. E Amazon pensa ai conti bancari

Martedì 6 Marzo 2018, 12:41 - Ultimo aggiornamento: 5 Marzo, 22:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo che eBay ha annunciato l'addio a Paypal dal 2020, la società di pagamenti annuncia di aver depositato un brevetto per transazioni veloci in Bitcoin. A scriverlo è CoinDesk, spiegando che il deposito risale a giovedì scorso. Si tratta in particolare di un «sistema veloce di transazioni di valute virtuali». Se autorizzata, l'introduzione di questo nuovo strumento potrebbe potenzialmente accelerare le transazioni di Bitcoin con il vantaggio di consentirne l'anonimato. Non ancora è chiaro se e quando un tale sistema diventerà operativo. Nella richiesta del brevetto fatta al Patent and Trademark Office americano, la società spiega che «i sistemi e i metodi proposti in pratica eliminano la quantità di tempo che il beneficiario deve attendere per essere sicuro che riceverà un pagamento in valuta virtuale».Lo scopo è dunque quello di ridurre il tempo necessario per il trasferimento dei pagamenti tra un consumatore e un commerciante. L'indiscrezione arriva dopo che PayPal ha avviato collaborazioni con diversi gestori di pagamenti in Bitcoin, che già dal 2014 consentono ai commercianti di accettare le criptovalute attraverso l'hub dei pagamenti di PayPal. Secondo quanto riferito dalla stampa americana, il cofondatore di PayPal, Peter Thiel, ha investito molto in Bitcoin tramite Founders Fund, società di venture capital da lui cofondata.Intanto Amazon si dice pronta a lanciare conti correnti per i suoi clienti. Secondo il Wall Street Journal, il colosso Usa sarebbe già in trattative con alcune grandi banche, inclusa Jp Morgan, per aprire conti correnti che il gruppo guidato da Jeff Bezos potrebbe decidere di offrire ai suoi clienti. L'intenzione sarebbe quella di creare un prodotto finanziario che possa essere utile a coloro che non hanno un conto bancario. Il prodotto sarebbe simile a un conto bancario. Amazon potrebbe così ridurre le commissioni che paga alle società finanziarie.