Pedaggi autostrade, si va verso lo stop ai rincari

Si respira aria di ottimismo al Mit per una sterilizzazione ormai giudicata certa degli aumenti delle tariffe su gran parte della rete autostradale. In particolare, il blocco riguarderà anche Aspi e Strada dei Parchi (A24-A25). Per alcune concessionarie si arriverà invece a ritocchi minimi e i gestori hanno comunque assicurato che sarà d'ora in poi valutato in modo più puntuale (sul singolo anno anziché ogni cinque anni) il rapporto tra tariffe, andamento dei prezzi e investimenti.



È stata serrata la trattativa tra il Ministero per le infrastrutture e Trasporti e Strada dei Parchi Spa, la concessionaria delle autostrade laziali e abruzzesi A24 e A25, per evitare l'aumento dei pedaggi stimato in circa il 19 per cento. Il braccio di ferro è sul 5,6 per cento di aumento previsto secondo il contratto dal primo gennaio prossimo, al quale va aggiunto il 12,8, scattato ad inizio 2018, congelato per volontà di Strada dei Parchi per tre mesi dall'ottobre scorso fino al 31 dicembre prossimo. Toninelli, che dovrebbe essere riuscito a congelare i rincari, ha dovuto fare i conti con la protesta dei sindaci che hanno annunciato una nuova manifestazione il 31 dicembre alle 9 nel casello dell'Aquila ovest.

