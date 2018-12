CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 23 Dicembre 2018, 12:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, ha battagliato non poco con il Mef per confermare al 2019 e dal 2020 le decontribuzioni ai nuovi assunti a tempo indeterminato nelle regioni meridionali. Ma fino a ieri i fondi, 500 milioni di euro per ogni anno, venivano dalla programmazione europea, più precisamente dal Pon per l'occupazione gestito dall'Anpal, che sta però per andare verso l'esaurimento. Proprio per questo l'esponente grillina è riuscita ad aumentare di 35 milioni di euro la dotazione per gli sgravi occupazionali destinati agli under 35 di Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nel maxiemandamento del governo è questa la novità più rilevante per il Mezzogiorno in una Legge Finanziaria, che secondo l'opposizione e per usare le parole della forzista Stefania Prestigiacomo, è «senza gli investimenti necessari per una crescita reale» dell'area. Mentre l'ex viceministro all'Economia e oggi parlamentare di Leu, Stefano Fassina, sottolinea che «un'altra strada era possibile: concentrando l'extra-deficit sugli investimenti pubblici, in particolare al Sud, il 2,4 per cento si poteva e si doveva difendere».