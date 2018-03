ROMA - Le pensioni private erogate dall'Inps vigenti nel 2018 sono 17,88 milioni, di queste 12,8 milioni, ovvero il 70,8%, sono inferiori a 1.000 euro. Lo rileva l'Inps nell'Osservatorio sulle pensioni appena pubblicato secondo il quale la percentuale delle pensioni fino a mille euro arriva all'86,6% per le donne. Il dato non tiene conto delle pensioni pubbliche (con la media di importo molto più alta) e di quelle dello spettacolo. Bisogna ricordare che si tratta solo delle singole pensioni e non dell'importo totale spettante a ogni pensionato che può godere di più trattamenti.

Giovedì 29 Marzo 2018, 12:36 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2018 14:14

