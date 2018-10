Pensioni, in arrivo un Ddl ad hoc per quota 100: allo studio il preavviso agli statali

Un provvedimento specifico anche per quota 100. Non dovrebbe infatti arrivare più, il dettaglio della misura, con la legge di Bilancio la quale conterrà invece gli stanziamenti necessari con la creazione di due fondi specifici e 'comunicanti', uno per le pensioni e uno per il reddito.



A complicare la stesura della misura anche il nodo del pubblico impiego, per il quale si profila una norma ad hoc per l'uscita dal lavoro con la pensione anticipata. L'annuncio di un intervento differenziato per gli statali è arrivato oggi dalla ministra della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno che, confermando le indiscrezioni circolate in questi giorni, ha sottolineato la necessità di «garantire la continuità dell'azione amministrativa» e spiegato che si sta valutando l'introduzione di un preavviso per chi raggiunge i requisiti e decide di andare in pensione anticipata. In pratica il Governo da una parte vuole evitare il rischio di un'emorragia di lavoratori dalla pubblica amministrazione (con conseguente scopertura di servizi essenziali nella scuola, la sanità, l'Inps ecc) e dall'altra fa i conti sul possibile risparmio tenendo ancora al lavoro i travet in attesa dei nuovi concorsi.



Dai dati del Governo nel complesso le persone potenzialmente interessate all'uscita nel 2019 con quota 100 e con il blocco dell'adeguamento dei contributi all'aspettativa di vita (lasciandoli fermi a 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 e 10 mesi per le donne) sono circa 380.000 e tra questi circa il 40% sarebbero nel settore pubblico. Uno studio della Cgil calcola invece in circa 500.000 persone la platea che fino al 2021 potrebbe uscire con le nuove regole, con il rischio di mandare in tilt settori vitali come quello della sanità. Cifre che potrebbero cambiare se l'accesso con quota 100 (con i paletti a 62 anni di età e 38 di contributi) dovesse essere solo temporanea. Ma l'impatto sul settore pubblico sarà comunque forte. Solo all'Inps, secondo calcoli diffusi dal presidente del Civ dell'Istituto, Guglielmo Loy, potrebbero andare in pensione con le nuove regole 4.580 lavoratori, poco meno del 20% del personale dell'Istituto. Anche nella sanità l'età media è molto alta e secondo la Cgil entro il 2021 potrebbero avere i requisiti per l'uscita oltre 220.000 dipendenti, quasi un terzo del totale.



L'obiettivo del Governo è fare rapidamente nuovi concorsi. Al momento in molti settori il personale è ai minimi termini. Negli ultimi 15 anni - si legge in uno studio della Fp-Cgil sui dati della Ragioneria dello Stato - nella pubblica amministrazione si sono persi 270.000 persone, 40.000 delle quali nella sanità, a causa del blocco del turn over. «Non permetterò - sottolinea la ministra Bongiorno - che si svuotino gli uffici perché sto facendo una norma che si chiama concorsi sprint. Un concorso deve durare tre o quattro mesi, non può durare un anno e mezzo. Dopodiché anziché fare ogni Comune un concorso visto che chi entra nella Pubblica amministrazione entra per tutta la vita, sarebbe meglio fare dei concorsi unici con criteri omogenei».

Venerdì 26 Ottobre 2018, 20:38 - Ultimo aggiornamento: 26-10-2018 21:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA