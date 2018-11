Pensioni, con quota 100 assegno tagliato fino al 30%

Lunedì 12 Novembre 2018, 14:27 - Ultimo aggiornamento: 12-11-2018 16:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Penalizzazioni fino al 30% della pensione con quota 100. Lo stima l'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb).Se la quota 100 equivalesse alla somma di un'età di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, la misura potrebbe potenzialmente riguardare nel 2019 fino a 437.000 contribuenti attivi, stima ancora l'Ufficio parlamentare di bilancio nell'analisi della manovra presentata in audizione ala Camera.La riduzione della pensione lorda per chi optasse per quota 100 rispetto al regime attuale andrebbe dal 5% in caso di anticipo solo di un anno a oltre il 30% con anticipo di oltre 4 anni.«Qualora l'intera platea utilizzasse il canale di uscita appena soddisfatti i requisiti potrebbe comportare un aumento della spesa pensionistica lorda stimabile in quasi 13 miliardi nel 2019 e sostanzialmente stabile negli anni successivi», ha detto il presidente dell'Upb Giuseppe Pisauro. Una stima «non direttamente confrontabile con le risorse stanziate nel Fondo per la revisione del sistema pensionistico per vari fattori: dal tasso di sostituzione dei potenziali pensionati con nuovi lavoratori attivi a valutazioni di carattere soggettivo (condizione di salute o penosità del lavoro) o oggettivo (tasso di sostituzione tra reddito e pensione, divieto di cumulo tra pensione e altri redditi, altre forme di penalizzazione)».Nel complesso la flat tax per partite Iva ed autonomi comporta un beneficio medio complessivo per i contribuenti coinvolti di circa 5.300 euro pari a circa il 16,9 per cento del loro reddito, di cui circa la metà deriva dal passaggio dall'Irpef alla tassazione sostitutiva, 5 punti sono dovuti all'esclusione dal regime Iva e i restanti 4,2 all'agevolazione contributiva, rileva ancora l'Upb. Il beneficio medio in euro è lievemente maggiore per i contribuenti che aderiscono al regime basato sulla sostitutiva (circa 5.700 euro contro circa 5.100 di coloro che aderiscono al forfettario). I primi hanno un vantaggio maggiore sul versante dell'imposta sul reddito (circa 9,6 punti di reddito di beneficio) ma non godono dell'agevolazione contributiva. I lavoratori autonomi risultano in media maggiormente avvantaggiati dalla riforma (in media per 2.000 euro circa in più rispetto agli imprenditori individuali).Le analisi, secondo l'Upb, evidenziano che il limite dei 100mila euro di ricavi esclude dalla platea potenziale dei nuovi regimi circa il 20 per cento del complesso di lavoratori autonomi e imprenditori individuali. Del restante 80 per cento dei contribuenti sotto i 100mila euro, circa il 19 per cento già aderiva agli attuali regimi dei minimi, mentre «l'estensione del regime forfettario coinvolgerebbe circa il 17 per cento del totale dei lavoratori autonomi e degli imprenditori individuali e l'imposta sostitutiva sarebbe applicabile a circa l8 per cento della platea». Il restante 36% di imprese individuali e lavoratori autonomi non aderirebbe ai nuovi regimi per effetto dei criteri accessori di elegibilità, perché in perdita o perché non trarrebbe benefici dall'applicazione del nuovo regime.. Bisogna «valutare attentamente gli effetti negativi» dell'ampliamento della flat tax sia «in termini di rinvio della fatturazione, allo scopo di non superare la soglia di legge o, peggio, spingendo all'occultamento tout court delle prestazioni effettuate» sia per gli effetti sul «mercato del lavoro». È quanto si legge nella relazione della Corte dei Conti sulla manovra in cui si sottolinea che l'ampliamento «può o indurre i nuovi contribuenti e le imprese datoriali a preferire l'assoggettamento a tale regime piuttosto che costituire nuovi rapporti di lavoro dipendente.«Il ricorso a nuove strutture organizzative da avviare e la necessità di ridisegnare il funzionamento dei nuovi strumenti può incidere non solo sul costo, ma anche sui tempi di avvio, e, in definitiva, sulla efficacia degli interventi» in una fase «in cui il successo delle scelte assunte con la manovra è strettamente legato alla capacità di stimolare l'economia», continua la Corte dei Conti, ricordando che si ricorre «a cambiamenti di strumenti piuttostoche di obiettivi» ma servirebbero «analisi» del mancato funzionamento dei vecchi strumenti.«Occorrerebbe una più incisiva azione sul fronte della razionalizzazione della spesa» con la «preventiva individuazione di aree di inefficienza o di inefficacia sulle quali intervenire con tagli mirati», dice ancora la Corte dei Conti, osservando che «i risparmi previsti a copertura» puntano «soprattutto su rimodulazioni e riprogrammazioni o riduzioni di stanziamenti ancora da ripartire ripetendo scelte del passato volte a rinviare» l'individuazione delle aree «meno funzionali» su cui agire.Pisauro cita poi «nuovi segnali di rallentamento ciclico» emersi dopo la stesura della Nota di aggiornamento al Def (Nadef) e la stagnazione economica durante i mesi estivi rilevata dai dati del terzo trimestre pubblicati dall'Istat. Segnali - sottolinea - che «prospettano la prosecuzione della fase di debolezza congiunturale anche nella parte finale dell'anno in corso» compatibili con una stima di pil 2018 all'1,1% e non all'1,5%.Secondo la Corte dei Conti la probabilità della legge di Bilancio di centrare una crescita dell'1,5% richiederebbe una ripresa «duratura»" e «particolarmente vivace» dell'economia, dopo un terzo trimestre non brillante, non compatibile con «l'entità del deterioramento in atto delle tendenze economiche di fondo e, quindi, dei possibili risvolti sul quadro di finanza pubblica a legislazione vigente».La manovra «è carente nel rispondere alle sempre crescenti esigenze di una complessiva riorganizzazione della fiscalità comunale». Così l'Anci nel documento illustrato alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla manovra, nel quale si chiede in particolare di «riunire Imu e Tasi in un unico prelievo, abolendo la Tasi». L'associazione dei Comuni ricorda anche «la riforma inattuata del catasto i cui valori obsoleti incidono direttamente sulla ripartizione dei carichi fiscali tra i contribuenti e delle risorse tra i comuni».