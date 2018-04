Caffè Borbone, progetto Pesenti: «Il fatturato raddoppierà»

Mercoledì 18 Aprile 2018, 20:15 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2018 20:15

Italmobiliare punta a raddoppiare il fatturato di Caffè Borbone nell’arco dei prossimi cinque anni. E’ quanto ha detto il consigliere delegato della holding di investimenti, Carlo Pesenti.Il 29 marzo scorso Italmobiliare ha comunicato l’acquisizione del 60% del capitale di L’Aromatika Srl fondata da Massimo Renda, a cui fa capo il marchio di capsule e cialde, per 140 milioni.Intervenendo all’assemblea annuale degli azionisti, Pesenti ha giustificato il «multiplo significativo, a doppia cifra», pagato per Caffè Borbone con i tassi di crescita e la capacità di generare cassa.In assemblea, riferisce l’agenzia Reuters, è stata mostrata una slide secondo cui Caffè Borbone nel 2017 ha registrato un fatturato di 93,7 milioni (più 31%), una redditività lorda di 22 milioni (più 23,4%), un utile netto di 13,7 milioni (10,5 milioni nel 2016) e una cassa di 27,1 milioni. Secondo una fonte vicina alla situazione, il trend di crescita del fatturato è proseguito nel primo trimestre a un ritmo del più 40% circa.«Nei prossimi cinque anni puntiamo a superare un fatturato di 200 milioni - ha affermato Pesenti - con un tasso interno di rendimento di oltre il 15%. Il settore delle cialde è caldo, si sta consolidando a livello globale e riteniamo di poter partecipare a questo gioco. È un'azienda di Napoli che sta crescendo a un ritmo incredibile e sta acquisendo quote di mercato perché è guidata da un imprenditore molto bravo - ha aggiunto l’imprenditore bergamasco -. Noi l’aiuteremo in questo percorso di crescita con un progetto a lungo termine».