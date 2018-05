Petrolio in rialzo con il Brent che riaggancia quota 80 dollari al barile per la prima volta dal 2014. A Londra le quotazioni sono salite fino a 80,18 dollari per poi rallentare a 79,8 dollari. In rialzo anche il greggio Wti che scambia a 72,08 dollari. In Italia salgono ancora i prezzi dei carburanti con rialzi di un centesimo su benzina e diesel.

Giovedì 17 Maggio 2018, 12:55 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 13:42

