Pizza Express, la catena inglese chiude 73 locali e licenzia 1.100 dipendenti

Tempi duri per la ristorazione in tutto il mondo. La crisi ha colpito anche la catena inglese Pizza Express, che ha annunciato un pesante piano di ristrutturazione. Sono 73 i locali destinati a chiudere, determinando il licenziamento di 1.100 dipendenti. Oltre ai tagli del personale, il piano prevede una forte riduzione dei canoni d’affitto attraverso la chiusura delle strutture più onerose tra le 449 che Pizza Express conta in UK.

Pizza Express oggi conta 9.000 dipendenti e attualmente solo 166 punti vendita hanno riaperto.

Ultimo aggiornamento: 10:46

