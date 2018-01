Nasce il politecnico del cuoio con i super-tecnici della concia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 30 Gennaio 2018, 11:32 - Ultimo aggiornamento: 30-01-2018 11:32

Il Politecnico del cuoio da oggi è realtà anche in Campania, con i primi corsi in partenza già dal prossimo ottobre. Piattaforma nazionale avviata in Veneto a ottobre, ha come core business l'offerta didattica nel comparto della concia, di cui la regione ospita uno dei principali distretti produttivi. Il Politecnico, presentato ieri in Camera di Commercio, è uno dei progetti della Stazione Sperimentale per l'Industria delle pelli e delle materie concianti, organismo pubblico di ricerca delle Camere di Commercio di Napoli, Pisa e Vicenza, che, con l'obiettivo di proporre in maniera mirata e concertata tra i distretti nuove figure professionali, ha messo in campo una serie di strumenti. A ottobre, dunque, partirà il primo corso del filone campano, rivolto a un numero massimo di 25 allievi in possesso di diploma di secondo grado, che garantirà circa 1.080 ore di attività didattica tra aula e laboratorio e 720 di tirocinio aziendale. La qualifica ottenuta al termine del percorso formativo - titolo di studio intermedio tra il diploma delle superiori e quello di laurea - sarà quella di «Tecnico superiore esperto in Scienza e Cultura tecnica delle pelli e dei nuovi materiali», che nella complessità del nome contiene tutte le sfumature con cui la Stazione Sperimentale Pelli vuole portare avanti il rilancio della filiera cuoio-pelle: tradizione, impresa, tecnologia ed economia circolare. L'obiettivo, infatti, è formare tecnici in produzione conciaria, green manager e product manager che troveranno collocazione presso le imprese del comparto. Saranno avviate anche le «Piattaforme di Innovazione» per progetti di open innovation, creazione e sviluppo di startup innovative, programmi di accelerazione, sviluppo di FabLab integrazione e networking con incubatori, parchi e distretti tecnologici e cluster di innovazione.