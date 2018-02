Lunedì 26 Febbraio 2018, 13:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se a Napoli qualcuno volesse acquistare passata di pomodoro prodotta in Cina, ora può farlo. L'agenzia Xinhua, infatti, fa sapere che entra in funzione un nuovo collegamento ferroviario: da Urumqi, capitale della regione autonoma dello Xinjang, un treno merci è partito stamane e arriverà nel capoluogo campano. Il convoglio trasporta passata di pomodoro: come afferma la Xinhua, «per i cittadini di Napoli sarà più semplice acquistare beni prodotti» nello Xinjiang. La merce, però, sarà disponibile solo tra 25 giorni. Tanto, infatti, impiegherà il carico per arrivare a destinazione dopo il viaggio di 10.500 km. Da Urumqi partono 3 convogli al giorno diretti in Europa. A bordo, oltre 200 tipi di prodotti, comprese apparecchiature elettroniche e strumenti meccanici.