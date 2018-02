Martedì 20 Febbraio 2018, 12:27

Napoli Dry Docks, la joint venture tra Palumbo Group Napoli e La Nuova Meccanica Navale (partecipata con una quota di minoranza da Msc) investirà circa 20 milioni in un bacino galleggiante di carenaggio, lungo 230-250 metri e largo 50, che trasferirà nel porto di Napoli. Il piano industriale prevede un'occupazione annua pari a circa 300 giorni con 20-25 navi all'anno, con una permanenza media di 15 giorni. L'iniziativa, si legge in una nota, è stata approvata dal Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, che ha dato il via libera alla concessione demaniale trentennale. «In questo modo - commenta il presidente dell'Authority, Pietro Spirito - si pongono le basi per un rilancio del settore, con una positiva alleanza produttiva tra due operatori di rilevante dimensione». Il bacino, precisa una nota, permetterà ai soci «di sviluppare al meglio il loro core business, utilizzando a pieno regime le banchine già in concessione a supporto delle attività di bacino».