Pos obbligatorio, niente multe ai commercianti. Di Maio: «Promessa mantenuta»

«Sono contento che sia stata trovata l'intesa per eliminare la multa ai commercianti che non hanno il Pos. L'ennesima promessa mantenuta. Come ho più volte detto la priorità deve essere quella di abbassare il costo delle commissioni in modo da agevolare tutti, a partire dai piccoli commercianti. Perché lo Stato non deve mettere paletti a chi fatica dalla mattina alla sera, piuttosto deve trovare delle soluzioni». Così in una nota Luigi Di Maio che sulla legge di bilancio dice: «Con il dialogo abbiamo tracciato la strada giusta, cioè quella che mira a tutelare i cittadini».

Bancomat obbligatorio, flop nei negozi: in regola meno del 50%

