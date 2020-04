Poste italiane: taglio Mbo 2020 del 50% per tutto il management

Poste Italiane segue costantemente l’evoluzione dell'emergenza sanitaria determinata dal contagio da Covid-19, con l’obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dei clienti, garantendo la continuità di un servizio essenziale per la vita del Paese.



In linea con i valori di solidarietà, vicinanza alle persone e attenzione alla sostenibilità aziendale, più che mai necessari in questa fase, e tenendo conto dello sforzo collettivo senza precedenti in cui è impegnato l’intero Paese, Poste ha deciso di decurtare il 50% del bonus “MBO 2020” per tutto il proprio management, oltre 1300 beneficiari.



Inoltre, in data 14 aprile, è stato sottoscritto con Assidipost-Federmanager un accordo sulle iniziative di sostegno nei confronti delle Istituzioni maggiormente impegnate nell’emergenza sanitaria e nei confronti dei colleghi - e delle loro famiglie - colpiti dal contagio.



Su base volontaria, infatti, i dirigenti dell’azienda potranno donare parte della propria retribuzione lorda e giornate di ferie. L’azienda, a fronte della disponibilità manifestata dai dirigenti, integrerà le donazioni con un proprio contributo.



