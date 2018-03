Prestiti, 40 mln alle imprese campane: patto Gafi-Banca di Credito Popolare

Giovedì 22 Marzo 2018, 20:33 - Ultimo aggiornamento: 22-03-2018 20:33

In arrivo 40 milioni di euro per le aziende campane. Gafi-Garanzia Fidi e la Banca di Credito Popolare di Torre del Greco siglano un patto per supportare l’imprenditoria regionale. L’intesa permette alle aziende del territorio di beneficiare di un’offerta di prodotti e linee di credito a condizioni competitive. La convenzione prevede interventi in favore delle imprese campane sia per il credito a breve termine sia per quello di medio periodo, accompagnato dalla garanzia e dai servizi di Gafi.«Questa intesa - spiega il presidente del consorzio di garanzia fidi Rosario Caputo - rientra nella continua ricerca delle migliori opportunità per favorire un rapporto sempre più proficuo tra banche e imprese, garantendo il flusso di credito a esse destinato per il rilancio dell’intero tessuto produttivo regionale». «L’accordo - aggiunge il direttore generale di Bcp Felice Delle Femine - è la reale testimonianza della volontà e dell’impegno del nostro istituto di porsi quale interlocutore del territorio in cui opera, offrendo supporto alle piccole e medie imprese per la fondamentale fase degli investimenti e per il sostegno al circolante dell’azienda propedeutico a sostenere il trend di crescita, anche all’estero».Intanto si apprende che Iccrea BancaImpresa, che ha chiuso il bilancio 2017 con 15,4 milioni di euro di utili, ha erogato in Campania nuovi prestiti per 57 milioni, in crescita del 50% rispetto all’anno precedente.