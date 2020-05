Prestito garantito dallo Stato a Fca, l'ira di Calenda: «Il governo non ha una linea di politica economica»

«Il governo non ha una linea di politica economica, è evidente come tutti i provvedimenti varati finora non stiano affatto funzionando e, con questo decreto, sta nel pieno del caos. Così non si può andare avanti», lo dichiara Carlo Calenda, europarlamentare e leader di Azione.



«Se la maggioranza non ritrova coesione - continua - sarebbe meglio sedersi con le opposizioni e cercare la costruzione di un governo istituzionale o di unità nazionale, altrimenti così rischiamo di trovarci il prossimo anno in una situazione vicina al default», conclude.