Primark sbarca a Roma: la catena low cost cerca personale ​per il punto vendita sulla Laurentina

Primark apre a Roma. Dopo svariate bufale circolate sui social negli ultimi anni, sembra che la catena low cost di origine irlandese sbarcherà finalmente nella capitale nel nuovo centro commerciale Maximo sulla Laurentina. L'indizio (o forse dovremmo dire la prova) è sul sito di Primark Italia, dove sono aperte le selezioni di personale per il nuovo punto vendita: al momento si cercano addetti alle vendite, store supervisor e cash office assistant.

Da H&M a Primark, l'abito da sposa low cost è possibile

Inghilterra, Primark ritira migliaia di infradito: contengono una sostanza cancerogena

Insomma, dopo anni passati a correre nel Regno Unito per scatenare le voglie di shopping compulsivo sembra che finalmente anche le romane troveranno pane per i loro denti. Primark, originariamente Penney's, è diventato famoso per i prezzi bassissimi non solo di abbigliamento ma anche di accessori, intimo e articoli per la casa. Il grande magazzino è anche finito al centro di qualche polemica dopo le accuse di sfruttamento dei lavoratori: dal canto suo, il marchio dichiara di riuscire a tenere i prezzi così bassi soprattutto risparmiando sulla pubblicità. Il primo Primark a sbarcare in Italia è stato ad Arese, vicino Milano, poi a Campi Bisenzio, vicino Prato. Per fare acquisti a Roma però bisognerà aspettare ancora: l'apertura del centro commerciale Maximo, inizialmente prevista per la scorsa estate, avverrà molto probabilmente nella primavera del 2020.

Ultimo aggiornamento: 19:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA