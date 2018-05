Primo maggio con il record vertenze: sono 162 le aziende in crisi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 1 Maggio 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 01-05-2018 08:00

Marco Bentivogli, leader dei metalmeccanici della Cisl, ha spiegato che difficilmente il sindacato riuscirà a recuperare il rapporto con i giovani «se continuiamo a parlare anche ai ventenni della legge Fornero e dell'articolo 18, come fa la Cgil». Proprio nella prima confederazione italiana Susanna Camusso sta mettendo con difficoltà le basi per la sua successione, sperando di non spaccare corso d'Italia tra l'area riformista, forse maggioritaria e quella massimalista, ben rappresentata da Maurizio Landini. Mai come in questo primo Maggio la crisi del sindacato italiano s'intreccia con una dinamica dell'occupazione più debole rispetto alla ripresa che registrano gli enti di statistica: lo dimostra il fatto che in regioni come la Calabria (21,6 per cento), Sicilia (21,5), Campania (20,9) e Puglia (19,1) si doppia senza colpo ferire il dato nazionale (10,9).Crisi industrialiI tavoli aperti al ministero dello Sviluppo sono 162. Queste vertenze riguardano il futuro di circa 180mila lavoratori. Nel 2012, il penultimo anno della grande crisi che ha colpito il Paese, le crisi gestite in via Veneto erano 146, coinvolgendo 143mila persone. Soltanto tra il 2016 e il 2017 - cioè in piena ripresa - ci sono stati 25mila addetti in più che rischiano il loro posto. In queste ore i casi che destano più attenzione (almeno mediatica) riguardano il futuro dell'Ilva di Taranto e dell'Embraco di Chieri. Sul primo versante, Archelor Mittal, i nuovi acquirenti indiani delle acciaierie un tempo Iri e della famiglia Riva hanno annunciato 5.500 esuberi. Gli incontri al ministero, finora, non hanno portato risultati. Stallo, nella siderurgia, anche sul futuro della ex Lucchini a Piombino. Muro contro muro si è registrato tra il governo e l'Embraco sullo stabilimento un tempo Whirpool di Chieri, dove sono a rischio 497 posti di lavoro. Dopo tanti tira e molla l'esecutivo ha strappato soltanto una moratoria di un anno e degli esodi incentivati. Non sempre tutto si chiude per il meglio, ma non mancano eccezione. In Sardegna l'Alcoa, nel campo dell'alluminio, è ripartita dopo l'acquisizione da parte di Sider Alloy. La quale ha accettato che i lavoratori entrino in Cda. Salvi anche gli addetti della Gepin, area call center: soltanto in Calabria sono stati mantenuti 220 posti. Uno spiraglio si è trovato anche alla Perugina. Ma, accanto a questi successi, il ministero dello Sviluppo rischia di dover incassare una sconfitta in una vertenza dal forte valore simbolico: la ripartenza dell'area industriale di Termini Imerese, abbandonata da Fiat negli anni scorsi. Qui dove sorgere il polo dell'auto elettrica in Italia, ma la Blutec, nonostante gli impegni presi ha reintegrato soltanto 120 ex tute blu del Lingotto su 750. Intanto Ideal Standard vuole dismettere lo stabilimento di Frosinone (qui lavorano 300 persone) e potrebbe ridurre anche l'attività nel Bellunese, a Trichiana.