Progetto Eurasia, apertura di un hub in Cina

Sabato 14 Luglio 2018, 15:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diffondere, promuovere e commercializzare i prodotti e i servizi delle imprese consorziate, nonchè favorire l’incoming turistico, scientifico e didattico nazionale ed internazionale, con il supporto alla loro presenza nei mercati nazionali ed esteri, anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese, Enti Pubblici, Istituti di Credito italiani ed esteri. E’ quanto si propone il progetto Eurasia promosso dall’Associazione Giano Melchisedek in collaborazione con il Consorzio Suggestioni Campane Promotion, espressione di 12 aziende di produzione di vari comparti produttivi, che sarà presentato nel corso di una conferenza stampa in programma, alle ore 10,00 di martedì 17 luglio prossimo presso l’Aula Magna della Sede dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope del Centro Direzionale is C4.L’iniziativa che si inquadra nell’ambito del vasto programma di divulgazione culturale, di promozione imprenditoriale e territoriale patrocinata dall’Associazione Giano Melchiesedek con la sottoscrizione di una convenzione con l’Università Parthenope di Napoli e un articolato programma di incontri, orienta le sue attività specificamente, per l’apertura di un hub in Cina teso alla promozione culturale, scientifica, territoriale, di scambi turistici e didattici con particolare attenzione alla promozione dell’export dei prodotti d’eccellenza del Made in Italy nel paese del Celeste Impero.“Il nostro export è poco mirato e è esposto a una grande concorrenza. Bisogna puntare su prestigio e qualità cercando di capire e cogliere i bisogni che si possono soddisfare su questa linea nell’ambito dei nuovi spiragli che si aprono” – spiega il presidente del Consorzio suggestioni campane promotion, Luigi Carfora, specificando che l' intento e' quello di dotarsi di una forza unita, coesa ed incisiva tra tutti gli attori ed attrattori del nostro Paese, dalle istituzioni alle aziende.Secondo gli ultimi dell'ufficio Ice di Pechino relativi al 2017, l’Italia è al 19esimo posto nell'export verso la Cina. In particolare secondo elaborazioni dell’Ambasciata d’Italia su dati agenzia ICE di fonte ISTAT l’export dall’Italia verso la Cina è stato di 13.509,45 milioni di euro, mentre l’import dalla Cina verso l’Italia è stato di 28.412, 91 milioni di euro. Solo per i prodotti alimentari nel 2018 abbiamo importato per 318 milioni di euro ed esportato per circa 200 milioni.Non va tralasciato, comunque, di evidenziare che i dati di importazioni dalla Cina risentono di una non piena trasparenza sul dato reale dell'import a causa di una non piena efficacia dei controlli nei porti di sbarco. Nel 1999 l'Italia aveva l'1,6% delle quote di mercato, ora solo l'1%. Siamo in calo anche se numericamente esportiamo sempre di più. Ai lavori introdotti da Luigi Carfora, Presidente del CONSORZIO SUGGESTIONI CAMPANEPROMOTION seguiranno gli indirizzi di saluto di:dott. Antonio Tuccillo, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli Nord;prof. Vito Pascazio, Direttore di Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope;dott. Gianpiero Falco, Presidente Confapi Napoli;dott. Pasquale Bruscino, Presidente Assambiente di Confapi Napoli;dott. Nicola Romano, Presidente Confcommercio Benevento;dott. Fabrizio Luongo, VicePresidente di Casartigiani Napoli;dott. Massimo Criscuoli Tortora, Presidente dell’Associazione Sviluppo Pizzaioli Europei.E gli interventi di: dott.Antonio Marchiello, Assessore Attività Produttive e Ricerca scientifica Regione Campaniadott.ssa Alessandra Sardu, Assessore alla trasparenza ed efficienza del Comune di Napoli con delega all’internazionalizzaione; dott. Fulvio Frezza, VicePresidente del Consiglio del Comune di Napoli;prof. Renato Passaro, Ordinario di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope; prof. Francesco Maglioccola, Department of Technologies di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope; on. Paolo Russo, V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati della XVIII Legislatura.L’iniziativa vede la partecipazione dell’ Associazione PIZZA'S WORLD FESTIVAL TOUR e l’Associazione Sviluppo Pizzaioli Europei entrambe del Presidente fondatore Carmelo Guarnera (di Messina) campione mondiale della pizza acrobatica e l’adesione dell’Associazione pizzaioli napoletani, presieduta da Sergio Miccu’ e di Mondo Pizza Service presieduta dal Sig. Raffaele Biglietto.PATROCINI:1) Ministero degli Esteri;2) Regione Campania;3) Comune di Napoli;4) Università degli Studi di Napoli Parthenope;5) Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli Nord;6) Confapi Napoli;7) Confcommercio;8) Casartigiani.