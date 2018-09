Qui! fallita, addio soldi per i pasti forniti e 10mila negozi in ginocchio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 22 Settembre 2018, 08:30

Isola G2, Centro direzionale Napoli. Si trova qui una delle sedi italiane della «Qui! Group», sinonimo di buoni pasto cartacei ed elettronici. Società un tempo solida con 2,4 milioni di utilizzatori dei quali 1,5 milioni privati e 900 pubblici. Un grande cartello al terzo piano del palazzo informa gli esercenti che chi volesse consegnare buoni pasto non deve farlo a Napoli ma deve spedirli nella provincia di Milano. La partita è chiusa. La storia del primo gruppo italiano fornitore di buoni pasto con una quota di mercato non indifferente è stata chiusa da una sentenza del tribunale di Genova (e poi Milano) sezione fallimentare il 7 settembre scorso. Fallita. Nessuna amministrazione controllata come richiesta dalla società ma curatori fallimentari nominati d'ufficio, una adunanza fissata per il prossimo 20 febbraio del 2019 durante la quale verrà analizzato lo stato passivo del gruppo e verranno fornite indicazioni a creditori e terzi su come mettersi in fila per ottenere il rimborso del dovuto.