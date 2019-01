Pensioni Quota 100, da oggi via alla presentazione delle domande all'Inps

Da oggi è possibile presentare la domanda per la pensione anticipata prevista dal decreto Quota 100. Si può presentare all'Inps per via telematica, se si ha il pin dell'Istituto, o attraverso il call center o ai patronati e agli altri «soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio. In attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni - si legge in una nota dell'Inps - con il presente messaggio si comunicano le modalità di presentazione delle relative domande di pensione».

L'Inps ricorda che sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto che «disciplina l'accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (cosiddetta "quota 100")» e che «fissa il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, per il periodo 2019-2026» oltre alla proroga dell'opzione donna. La modalità di presentazione delle domande online è utilizzabile da parte dei lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere, per la pensione quota 100, il cumulo dei periodi assicurativi.

Martedì 29 Gennaio 2019, 13:07 - Ultimo aggiornamento: 29-01-2019 13:14

