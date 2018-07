La raccolta di firme per i referendum esente da bollo per occupazione suolo pubblico

Venerdì 20 Luglio 2018, 13:12 - Ultimo aggiornamento: 20-07-2018 13:16

L'esenzione dall'imposta di bollo relativa agli atti e ai documenti per l'esercizio dei diritti elettorali si applica anche per le richieste di occupazione del suolo pubblico relativamente alla raccolta di firme a sostegno di referendum,iniziative legislative popolari, petizioni ed istanze. È quanto chiarisce la risoluzione n. 56/E dell'Agenzia delle Entrate, che ricorda come queste attività debbano comunque rientrare tra quelle previste e riconosciute dalla legge.Le richieste di occupazione del suolo pubblico e le relative autorizzazioni rilasciate dai Comuni per la raccolta di firme sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo: nel caso di petizioni alle Camere, al Parlamento europeo, ai consigli regionali e delle province autonome e ai consigli degli enti locali; quando servono a promuovere proposte di leggi di iniziativa popolare alle Camere, alla Commissione europea, ai consigli regionali e delle province autonome eai consigli degli enti locali; quando si promuovono iniziative politiche per richiedere i referendum previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dagli Statuti delle regioni e delle province autonome, nonché dagli Statuti degli enti locali; se sono finalizzate all'esercizio dei diritti di voto nell'ambito di una consultazione elettorale per la quale sia stata già fissata la data delle elezioni e l'attività propagandistica o informativa venga svolta durante il periodo elettorale.