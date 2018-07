Rai, Tria tenta di arginare Salvini

Martedì 24 Luglio 2018, 16:15 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2018 17:45

«Penso che dato che condividiamo tutte le nostre decisioni, se c'è necessità di qualcuno di incontrare le persone per rafforzare le proprie convinzioni, non significa che questo condizioni le scelte del ministro competente. In genere si usa condividere le cose, poi ognuno si assume le proprie responsabilità». Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, risponde così a chi gli chiede della volontà di Matteo Salvini di incontrare i candidati ai vertici Rai. Una risposta chiara da parte del ministro che ancora una volta tenta di porre un’argine all’esuberante vicepremier che vorrebbe sottoporre ad una sorta di esame i potenziali amministratori delegati della Rai.