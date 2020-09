Svimez: nel 2021 ripresa lenta al Sud, salirà il divario con il Nord

È l’Italia dei crescenti divari territoriali, anche all’interno delle tre storiche macroaree (Nord, Centro e Sud), quella che si consoliderà nel 2021. Che volgerà al positivo, ma senza recuperare le perdite, i dati catastrofici del 2020 in termini di Pil, reddito pro-capite, spesa per famiglie e investimenti, ma con differenze pericolosamente ampie tra regione e regione anche confinanti. Che a parte un’impennata dell’export, legata soprattutto alla Basilicata e alle auto del polo Fca vendute in America, vedrà comunque il Mezzogiorno inseguire tutte le nuove medie nazionali, peraltro ancora inferiori a quelle dell’epoca pre-Covid. I dati diffusi ieri dalla Svimez sono una plausibile previsione di ciò che dovrebbe accadere l’anno prossimo. E confermano che l’effetto pandemia sul piano economico e sociale non si limiterà, per così dire, a rafforzare il gap tra il Mezzogiorno e il Settentrione, destinato a rimanere il divario per eccellenza del Paese. Il rischio è che tutta la Penisola si avviti su se stessa perché anche le tre regioni più forti - Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna - che ripartiranno meglio delle altre, continueranno a perdere terreno rispetto alla media europea.

«C’è una sorta di arroccamento in ritirata di queste tre regioni – dice il presidente della Svimez Adriano Giannola – perché ad esempio la Lombardia che nel 2000 aveva il 158% del Pil pro-capite, oggi è scesa al 130%. Che resta sicuramente un valore più alto della media europea ma spiega perché il Pil pro-capite italiano che nel 2013 era sopra la media Ue oggi è sotto del 5%: vale mille euro in meno rispetto al 2000».



Al Nord, come dimostra la Svimez, la ripresa diè assai debole: «Sono le regioni, con la Toscana, che si avvicinano ai valori delle Marche, a loro volta ad un passo dall’entrare nel cosiddetto gregge delle sette sorelle meridionali», dice Giannola. E che la tendenza alla divaricazione investa ormai inesorabilmente anche il Centro è un dato di fatto: «Creare le condizioni per restituire alle regioni del Centro in difficoltà i tassi di crescita conosciuti in passato, liberare le regioni più fragili del Sud dal loro isolamento che le mette al riparo dalle turbolenze ma le esclude dalle ripartenze, ricompattare il Nord e il resto del Paese intorno alle sue tre regioni guida, sono tutte premesse indispensabili per far crescere, insieme, l’economia nazionale – dice la Svimez nel report coordinato dal direttore-. Anziché affannarsi a sostenere la causa delle tante questioni territoriali (del Nord, del Centro, del Mezzogiorno) che si contendono il primato nel dibattito in corso sulle vie di uscita dalla pandemia, è tempo di compattare l’interesse nazionale sul tema che le risolverebbe tutte se solo l’obiettivo della crescita venisse perseguito congiuntamente a quello della riduzione dei nostri divari territoriali».

Di sicuro, però, resta a dir poco centrale il tema del ritardo del Mezzogiorno e con esso l’esigenza ribadisce Giannola, «di prendere di petto il problema della redistribuzione e perequazione delle risorse non più in base alla spesa storica. Più si sottraggono risorse al Mezzogiorno, e i conti Pubblici Territoriali dimostrano che la sperequazione è salita a 65 miliardi all’anno, meno miglioreranno le condizioni delle regioni del Nord. Tocca al governo indicare che il Sud deve diventare il nuovo motore della ripresa del Paese, senza togliere nulla alle altre aree del Paese». È una via obbligata anche alla luce dei dati Svimez di ieri. Come ormai è chiaro, anche se la pandemia ha prodotto più danni all’economia del Nord, il Mezzogiorno ripartirà molto più lentamente come le indicazioni sull’occupazione, riportate martedì, confermano.

Il Pil 2021 risalirà del 2,3%, la metà esatta della media nazionale, e meno della metà del Centro-Nord (5,4%). Analoga previsione per la spesa delle famiglie, un modesto +2,7% contro il 4,1% della media Italia e il 5,0% del Centro-Nord. La crescita del reddito delle famiglie sarà esattamente la metà del Centro-Nord (3,2% contro 6,4%) e lo stesso accadrà per gli investimenti delle imprese, 3,7% contro 6,5%. Unica voce “fuori dal coro”, come detto, quella dell’export dove l’exploit della Basilicata, +20,8% previsto nel 2021, e le buone performance di Campania (+11,9%) e Sicilia (+10,1%) trascinano il Sud oltre la media nazionale: 9,7% contro 8,5%. Ma va tenuto presente che nel 2020 il crollo dell’export nel Mezzogiorno è calcolato in meno 15,3%, che la stessa Basilicata condivide con il Veneto il primato del calo più forte del Pil (-12,6%) con un recupero di appena il 4,5% nel 2021, e che il trenino della ripresa rischia di non prendere a bordo Sicilia, Calabria e Sardegna che non recupereranno le perdite di quest’anno. Qui il primato del Trentino Alto-Adige, l’unica regione d’Italia secondo Svimez che recupererà in un anno i punti di Pil persi nel 2020, sembra roba da marziani.

