Caro assicurazioni auto, il governo promette gli sconti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 20 Dicembre 2018, 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sulla Rc auto solo parole, certo (ma il Parlamento è fatto per quello). Sugli sconti è solo una promessa, vero (ma gli impegni pubblici un valore lo hanno). E però il governo non si è tirato indietro sulla questione delle tariffe assicurative differenziate in base alla residenza, sollevata ieri in una interrogazione dalla deputata di Leu Michela Rostan, che ha raccolto il testimone di una battaglia che nella scorsa legislatura fu di Leonardo Impegno (Pd) e di Luigi Di Maio (M5s).Proprio Di Maio, ministro dello Sviluppo economico, ieri era chiamato direttamente in causa ma alla Camera a rispondere alle interrogazioni è stato delegato Riccardo Fraccaro, che del resto è ministro per i Rapporti con il Parlamento. Una scelta sottolineata con delusione dalla Rostan. Tuttavia Fraccaro ha evidenziato che parlava «sulla base degli elementi forniti dal ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali», cioè direttamente da Di Maio e non dagli uffici ministeriali. Il ministro del governo Conte ha quindi ricordato che nella precedente legislatura era stato «proposto un emendamento, firmato proprio dall'attuale ministro Di Maio, come gli interroganti ben ricordano, volto a premiare gli automobilisti virtuosi, prevedendo una tariffa equa e media più vantaggiosa su tutto il territorio nazionale». E qui è arrivato l'impegno, sia pure con la formula retorica della doppia negazione: «Non si può, quindi, non confermare in questa sede come sia un preciso obiettivo di questo governo eliminare con celerità ogni tipo di discriminazione in materia di polizze Rc auto». «Eliminare» e «con celerità» sono termini sufficientemente netti, da tradurre tuttavia in pratica. E qui Fraccaro è stato meno preciso, rifugiandosi in formule ipotetiche. «In tal senso si sta cercando di individuare una soluzione che possa contemperare sia l'interesse degli assicurati virtuosi a un premio contenuto, sia quello delle compagnie di individuare, in un'ottica antifrode, la corretta responsabilità in caso di sinistri». Una soluzione, quindi, accettata dalle compagnie, il che non è impossibile perché gli automobilisti campani, e quelli delle province di Napoli e Caserta in particolare, hanno già dimostrato di non avere in larga maggioranza alcun problema a installare scatole nere per smascherare le frodi. «Al termine di tali valutazioni tecniche - ha concluso Fraccaro - la soluzione individuata sarà oggetto di un apposito provvedimento, con cui prevedere un'integrazione dei casi in cui le compagnie assicurative saranno obbligate a praticare uno sconto assicurativo in favore di assicurati virtuosi, in quanto non si ritiene giusto che chi non commette sinistri paghi tariffe più alte in ragione della propria residenza».