Real estate: nasce 24First, società fondata da agenti immobiliari indipendenti

Mercoledì 18 Settembre 2019, 16:40

Il closing dell’operazione a Reggio Emilia, la presentazione al Ciocco24Investment srl, holding di partecipazioni guidata dall’imprenditore Rino Moscariello, focalizzata nella gestione e nello sviluppo di reti distributrici di prodotti finanziari ed assicurativi e partecipata al 60% da Ifin Holding srl - che fa capo all’industriale reggiano Fernando Spallanzani, gruppo operante in numerosi settori - annuncia la costituzione di 24First spa, società fondata da agenti immobiliari indipendenti.Il closing dell’operazione del nuovo veicolo, le cui quote sono detenute al 60% da 24Finance spa e al 40% da First srl, è avvenuto a Reggio Emilia alla presenza di Rino Moscariello, ad di 24Investment; e Fabrizio Gatto, ad di First srl.L’operazione è stata supportata per 24Investment da Strategya S.r.l. con Maurizio Castelli e dallo Studio RTZ con Mirco Zucca, per il Gruppo Gatto da BModel con Claudio De Nadai e dallo Studio Fracca Poloniato Carraro con Vittorio Fracca.24First è stata presentata al Ciocco a una folta platea di addetti ai lavori.