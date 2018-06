Redditi, al Nord + 44,2% rispetto al Sud

Il reddito medio degli italiani nel 2016 è stato di 20.940 euro ma la fotografia del paese mostra un gap enorme tra nord e sud. Al nord-ovest l'assegno medio è do 23.860 euro, mentre al sud si ferma a 16.550 euro, con una differenza di ben 7.310 euro. In pratica i redditi nell'area settentrionale sono del 44,2% in più rispetto a quelli del meridione. Nel mezzo c'è il resto dell'Italia, con il nord est che arriva a 22.420 euro, il centro si ferma a 21.780 euro e le isole che superano di poco il minimo delle regioni del sud, a quota 16.660 euro. I dati sono contenuti nel dossier del Mef

Statistiche sulle dichiarazioni fiscali, analisi dei dati Irpef anno d'imposta 2016

, dove si riportano le dichiarazioni dei redditi 2017, ed elaborati dall'Adnkronos. Rispetto alla media nazionale gli abitanti delle regioni meridionali dichiarano un reddito del 21% inferiore, seguiti dagli isolani (-20,4%); mentre per i residenti del nord-ovest si registra un gettito del 13,9% superiore, seguiti dai vicini del nord est (+7,1%). Ad avvicinarsi di più al dato medio sono i contribuenti del centro Italia, con un +4%. Al primo posto, tra le regioni, si classifica la Lombardia con 24.750 euro, seguita dalla provincia di Bolzano 23.450 euro; mentre la Calabria ha il reddito medio più basso con 14.950 euro. Tra i primi e gli ultimi c'è una differenza di ben 9.800 euro, che porta i lombardi ad avere un reddito del 65,5% superiore rispetto ai calabresi. Tornando ai dati divisi per macro aree, l'incremento maggiore di redditi in termini assoluti è quello registrato dagli abitanti del nord est che, rispetto all'anno precedente, hanno visto crescere le entrate di 360 euro. Al secondo posto il centro, dove i lavoratori nel 2016 hanno percepito 257 euro in più rispetto al 2015. Segue la zona più ricca della penisola, con un aumento di 225 euro; mentre agli ultimi posti si posizionano le isole, con un incremento di 175 euro, e il sud con 167 euro. Il confronto tra i due anni mostra che il gap tra i più ricci ed i più poveri è ulteriormente aumentato, passando da 7.252 euro a 7.310 euro.

Domenica 3 Giugno 2018, 15:19 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2018 15:46

