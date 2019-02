Reddito di cittadinanza: è caos sui controlli. E le assunzioni dei Navigator sono lontane

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 28 Febbraio 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si parte il 6 aprile, ieri a tarda ora l'Inps ha pubblicato il modulo per fare domanda, e i nodi da risolvere sono ancora tanti. Ma ieri il Reddito di cittadinanza e l'anticipo pensionistico di Quota 100 hanno ottenuto il primo via libera dal Parlamento. Al Senato il decretone è passato con 149 sì, 110 no e 4 astenuti. Ma servono ancora una nuova lettera alla Camera (dove sono previste importanti modifiche) e una definitiva a Palazzo Madama. E le tensioni intorno al provvedimento welferistico si sono manifestate ieri, proprio nell'acceso dibattito finale nell'aula del Senato. La presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati ha più volte ripreso i colleghi e sospeso i lavori quando i forzisti hanno indossato gilet azzurri con su scritto «Sì lavoro, no bugie». Matteo Renzi ha accusato la maggioranza di fare «un atto di masochismo di fronte alla crisi economica». Parole alle quali, dai Cinquestelle, Paola Taverna ha replicato chiedendosi: «Dov'è la sinistra? L'avete rinnegata in tutti i modi, avete proposto persino un referendum per abolire l'unica misura che combatte la disuguaglianza».