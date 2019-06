Reddito di cittadinanza, convocazioni in tilt: va in panne la ricerca di lavoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 25 Giugno 2019, 07:00

Al ministero del Lavoro stanno studiando come rafforzare e migliorare il reddito di cittadinanza per l'anno prossimo. Incuranti che sia il Mef sia l'Unione europea vogliano utilizzare lo stanziamento previsto (7,2 miliardi di euro nel 2020) o la maggior parte di esso per tagliare il deficit. E mentre al dicastero di via Veneto si fanno grandi progetti sul futuro, il presente dice che i centri per l'impiego sono impossibilitati ad avviare - dovevano farlo da ieri - la fase due del reddito: cioè convocare i percettori del sussidio nelle loro sedi, farli firmare il patto del lavoro con annessa dichiarazione di disponibilità immediata a mettersi l'opera, «intervistarli» per conoscere le loro competenze e il loro grado di spendibilità sul mercato. Tutti passaggi senza i quali sarà impossibile trovare le tre offerte da altrettante aziende previste dal provvedimento. E i Cpi non possono farlo per una motivazione semplice quanto paradossale: l'Anpal non ha fornito né loro un elenco completo dei soggetti interessati - sul cloud del ministero del Lavoro c'è soltanto una lista con meno di un terzo dei 120mila disoccupati totali - né il software, che da ieri mattina doveva mettere in collegamento la stessa Anpal e le strutture territoriali. Se ne riparlerà forse tra qualche giorno, anche perché la piattaforma consegnata ai Cpi soltanto nel tardo pomeriggio di ieri - intorno alle 16.30 - è in «staging», è in prova, va ancora testata, in poche parole non funziona ancora.