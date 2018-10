Reddito di cittadinanza, Di Maio: su carta elettronica e ai residenti in Italia da 10 anni

Lunedì 1 Ottobre 2018, 19:17 - Ultimo aggiornamento: 01-10-2018 19:37

Reddito di cittadinanza su carta elettronica a residenti in Italia da 10 annì. Prende forma il nuovo sussidio del governo gialloverde.LEGGI ANCHE Bancomat e app: il sussidio sarà tracciabile Il reddito di cittadinanza andrà ai «residenti da almeno 10 anni in Italia», ha detto il vicepremier e ministro Luigi Di Maio a Quarta Repubblica su Rete4. Il reddito di cittadinanza «sarà messo su carta elettronica», ha poi annunciato il ministro, precisando che «l'ideale sarebbe usare quello che già abbiamo, la tessera sanitaria con il chip». La scelta della carta elettronica, ha spiegato, è «perche questi soldi si devono spendere presso gli esercizi commerciali italiani per far crescere l'economia e limitare al massimi le spese fuori dall'Italia». Cosi, ha aggiunto, «avremo un gettito Iva e Pil superiore alle aspettative perche inonderemo le piccole prese e i commercianti».